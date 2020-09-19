شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يضع خمسة أسس لسلام شامل في اليمن من وجهة نظره .. ماهي؟! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وضع القيادي البارز في مليشيا الحوثي الانقلابية محمد علي الحوثي رويته لحل مشكلة الحرب في اليمن
وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر أن" الحل في اليمن لا بد أن يكون حلا متوازنا وليس الحل الذي يحاول التحالف الذي وصفه بالعدوان فرضه ليكون المتحكم به بتيسير الأمم المتحدة.
وأوضح الحوثي إن عودة اليمن إلى الوضع الطبيعي ما قبل العدوان هو الأمر الحيوي لليمنيين, بحسب تعبيره.
وتابع قائلاً , بعودة الرواتب وخروج المحتلين وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار وترك أبناء الشعب يديرون وطنهم بلا أي تدخلات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يضع خمسة أسس لسلام شامل في اليمن من وجهة نظره .. ماهي؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.