 العميد خالد النسي يتحدث عن اتفاق الرياض وأسباب عدم تنفيذه حتى الآن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 الشحات غريب تحدث الخبير والمحلل العسكري الاستراتيجي العميد خالد النسيعن اتفاق الرياض وأسباب عدم تنفيذه حتى الآن. وقال النسي في تصريحات خاصة الجميع تفائل باتفاق الرياض لأنه يعتبر مخرج لجميع الأطراف وتوحيد جهودها نحو المشكلة الحقيقية وهي جماعة الحوثي وتحرير المحافظات الشماليه والعاصمة صنعاء ولان الاخوان مسيطرون على الشرعية فقد عملوا على إفشاله لأنه ضد أهدافه والتي أصبحت اليوم واضحة وهي السيطرة على الجنوب وليس تحرير الشمال وهذا وفق التعليمات القطريه التركيه ووفق اهدافهم وبالتالي اي حديث اليوم عن اتفاق الرياض هو ضياع للوقت وتمكين الحوثيين مم الشمال وتمكين الاخوان من الجنوب وبالتالي ستتواجد تركيا في الجنوب مثلما تواجدت ايران في الشمال. Advertisements وعن أسباب التباطؤ في تنفيذ اتفاق الرياض قال سبب التأخير في تنفيذ اتفاق الرياض لأن طرفي الاتفاق هم المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل عن الجنوبيين والطرف الاخر هي الشرعية ولان الشرعية مسيطر عليها من قبل الاخوان ولان الاخوان يعملون وفق تعليمات قطريه تركية فقد أعطوا توجيهاتهم للاخوان ممثل في حزب الاصلاح بالموافقه على الاتفاق بالظاهر وإفشاله عملياً على الارض وهذا الحاصل اليوم ولن ينجح الاتفاق طالما والاخوان مسيطرون على الشرعية.

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