تدشين برنامج تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 Advertisements الخليج 365 - عدن دشنت مؤسسة شباب عدن الوعد، بالشراكة مع جمعية الحياة للتدخل المبكر، برنامج "بالتعليم نتحدي المخاطر" للطلاب والطالبات الموهوبين والمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واوضحت رئيسة الجمعية ابتهال المحروقي، ان البرنامج يستهدف منتسبي الجمعية ويستمر لمدة شهرين، ويتضمن تنفيذ فعاليات وانشطة فكرية ورياضية وتعليمية وإبداعية وتأهيلية في مختلف المجالات للطلاب الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف رفع قدراتهم وامكانياتهم الابداعية لتطوير المجتمع.

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