شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، اليوم، على أوضاع مركز العزل الصحي بهيئة مستشفى الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد تسلم إدارة المركز من قبل منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية.



وأشاد الدكتور الوليدي، بجهود الطاقم الطبي بالمركز، ووجه بصرف سيارتي إسعاف للمركز ومستلزمات طبية وأدوية، للمساهمة في تحسين مستوى أداء العمل في المركز والخدمات الصحية.

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