السفير السعودي لدى اليمن: سنوقع مع الحكومة المرتقبة برنامجا لدعم الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد السفير السعودي لدي اليمن محمد آل جابر، أن برنامج تنمية واعمار اليمن الذي يدير برنامج تنموي، وليس مسؤول عن الخدمات الأساسية، التي هي مسؤولية الحكومة اليمنية، وأن المملكة تدعم الحكومة في هذا الإتجاه، وكشف عن برنامج لدعم الكهرباء سيتم توقيعه مع الحكومة المرتقبة.



وجاء ذلك، حسب ما نقله السياسي الجنوبي أحمد الصالح، عبر حسابه على فيسبوك، متحدثا عن لقاء جمعه بالسفير آل جابر اليوم الجمعية في الرياض.

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وقال الصالح : " تشرفت بلقاء سعادة السفير محمد ال جابر الذي استضافني مشكورا في مكتبة في الرياض وتناول حديثنا اخر التطورات السياسية والميدانية والتنمية والإعمار الذي يدير برنامجه في اليمن".

وحسب ما نقل الصالح - الذي نشر صور للقاء - فقد : "اكد السفير ان إتفاق الرياض قيد التنفيذ ولا مخرج سياسي إلا من خلال تنفيذه وان المملكة تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأضاف : "كما اكد ان برنامج التنمية الذي يديره عباره عن برنامج تنموي وليس مسؤول عن الخدمات الأساسية التي هي ممهة ومسؤولية الحكومة اليمنية وان المملكة تدعم وتساند الحكومة في هذا الإتجاه كما ان هناك برنامج لدعم الكهرباء سيتم توقيعه مع الحكومة المرتقبة".

الجدير بالذكر أن السفير آل جابر، هو المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، والذي ينفذ العديد من المشاريع في المحافظات المحررة، بمختلف المجالات، إلى أن العديد من النشطاء يوجهوا انتقادات لنشاط البرنامج ومشاريعه، واعتماده على مؤسسات وجهات يمنية فاسدة وتعمل وفق أجندات حزبية وسياسية هدفها تشويه صورة البرنامج وافشاله