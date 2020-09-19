شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف تفاصيل اجتماعه مع الوفد الكويتي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل لقاؤه بوفد كويتي يرأسه نجل أمير الكوويتت الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وقال ترامب : "لقد غادروا للتو مكتبي. وعقدنا اجتماعا جيدا للغاية مع الأمير. أعتقد أننا نفهم بعضنا بصورة جيدة، وهم متحمسون للغاية للكثير من الأشياء التي تحدث في الشرق الأوسط".
وأشار إلى إمكانية انضمام الكويت لاتفاقيات السلام التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين هذا الأسبوع، مضيفًا : "هم متحمسون جدا لأننا ساهمنا في توقيع أول دولتين (الإمارات والبحرين) "
وعلى جانب أخر منح الرئيس الأمريكي، اليوم، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، وجرت مراسم منح الوسام في البيت الأبيض بحضور نجل أمير الكويت الأكبر.
يذكر أن الوسام أحد أعلى الأوسمة من الرئيس الأمريكي.
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