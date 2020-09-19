شكرا لبحثكم عن خبر في طاولة مستديرة بواشطن.. جباري يضع الإدارة الأميركية أمام الوضع الذي تعيشه اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد نائب رئيس البرلماني اليمني عبدالعزيز جباري أن الوضع الذي تمر به اليمن حاليا كارثي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في اخراج اليمن من هذه الكارثة.

جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة نظمها المجلس الأطلسي في العاصمة الأميركية واشنطن، وحضرها عدد من المسؤولين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وعدد من المهتمين بالشأن اليمني.

وطالب جباري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إخراج اليمن من حالة الحرب والدمار التي تسببت فيها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيراً إلى انحراف التحالف عن مهامه التي من اجلها تم تفويضه من المجتمع الدولي لتدخله في اليمن.

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ويتواجد حالياً، نائب رئيس البرلمان اليمني الأستاذ عبدالعزيز جباري، في الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الحزب الديموقراطي الأميركي، حيث قد التقى خلال زيارته بعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ و مجلس النواب الأميركي. ومراكز الفكر في الولايات المتحدة.

وجرى نقاش مستفيض حول دور وسياسة الولايات المتحدة الأميركية والآثار المترتبه على الإقليم والعالم اذا استمر هذا الوضع..

يذكر أن المجلس الأطلسي مركز أبحاث أمريكي يهتم بالشؤون السياسية والاقتصادية الدولية".