شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحزام الأمني تعثر على قذائف متنوعة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - التوجيهُ المعنوي القسم الاعلامي لقوات الحزام الامني عدن

عثرت قوات الحزام الامني في القطاع السادس، فجر اليوم، على العشرات من قذائف المدفعية والهاون والدبابات بجانب الخط العام بالقرب من سور مدينة الفردوس الواقعة بمنطقة صلاح الدين في مديرية البريقة غرب العاصمة عدن.

مصدر عملياتي في قوات الحزام الامني كشف، إن دورية أمنية تابعة لطوارئ قوات الحزام الامني بقطاع صلاح الدين عثرت على عدد من رؤوس قذائف متنوعة كانت مدفونة، وذلك أثناء عملية تمشيط روتينية في الخط الساحلي بجانب مدينة الفردوس.

Advertisements

وأشارت العمليات الى أن توجيهات من القائد وضاح عمر عبدالعزيز قائد قوات الحزام الامني بعدن كانت قد قضت بنقل المضبوطات التي عُثر عليها الى مقر العمليات وتسليمها الى شعبة الالغام وتأمين محيط المنطقة، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة حيث يقوم فريق متخصص برفع تلك القذائف، فيما واصلت دوريات أمنية تمشيط المنطقة المحيطة.

وأضافت العمليات خلال بلاغها الصحفي الى إن قوات الحزام في القطاع قامت بنقل ٨٧ قذيفة إلى مقر القيادة العامة لقوات الحزام الأمني بالمديرية تمهيداً للنقل الى الجهة المختصة ليتم التخلص منها بطريقة سليمة.

صادر عن ادارة التوجيهُ المعنوي القسم الاعلامي لقوات الحزام الامني بعدن