شكرا لبحثكم عن خبر بــ13 طعنة.. تفاصيل مقتل مواطن يمني على يد زوجته بالبيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات الأمنية في مديرية ولد ربيع ، من القبض على إمرأة متهمة بقتل زوجها طعناً في محافظة البيضاء.

وأوضحت المديرية بأنه تم إلقاء القبض على المدعوه مريم صلاح صالح أبو بكر شنع 18 عاماً، بتهمة قتل زوجها المجني عليه عايش عامر صالح قيران 35 عاماً.

وذكرت المصادر أن المتهمة أقدمت على طعن زوجها 13 عشر طعنة توزعت بين الصدر والجانب الأيسر والقدمين.

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وفي تفاصيل القضية، قال أحد الأهالي، إن جيران المجني عليه إشتموا رائحة كريهة تنبعث من داخل المنزل بعد يومين من مغادرة أم المجني للمكوث بضعة أيام عند بقية أبنائها ومغادرة زوجة المجني عليه لحضور عرس حفل زواج أحد أقاربها.

وعند عودة الزوجة انبأها الجيران بوجود رائحة كريهه تنبعث من المنزل فدخلت لتجد زوجها منتفخاً في إحدى غرف المنزل و الدماء تملأ المكان وبجواره سكين، فصرخت لطلب العون .

وقام الجيران بإبلاغ الجهات الأمنية والبحث الجنائي الذي بدوره قدم إلى مسرح الجريمة ليجد المجني عليه قد تعرض لثلاثة عشر طعنة توزعت في أجزاء مختلفة من جسمه.ولا تزال التحقيقات جارية لبيان ملابساتها وأسبابها .