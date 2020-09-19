عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمام وكالة الطاقة الذرية.. اليمن يحذر من دعم إيران لمليشيا الحوثي

السبت 19 سبتمبر 2020

الخليج 365

دعا مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين، إيران للكفّ عن دعم مليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة لاستهداف اليمنيين ودول الجوار.



وقال المسؤول اليمني خلال مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، "إنّ استمرار إيران بدعم مليشيا الحوثي يسهم في زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية".

وأعرب شجاع الدين عن قلق اليمن البالغ مما جاء في تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران في انتهاكها خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015م ، داعيا إيران إلى وقف الخطوات التصعيدية وتخفيف حدّة التوتّر، والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة.

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والإثنين الماضي، وفي خطوة تصعيدية جديدة، كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده بدأت خطوتها الرابعة من التخلي عن تعهداتها النووية المنصوص عليها بالاتفاق النووي المبرم قبل 5 سنوات.

وردا على أسئلة من نواب برلمانيين إيرانيين حول عدم تفعيل الخطوة الرابعة من خفض التعهدات النووية، قال صالحي إن طهران ستفعل 1044 جهاز طرد مركزيا لتخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو النووية المقامة أسفل باطن الأرض بنطاق مقاطعة قم.

الجدير بالذكر أن إيران بلغت المرحلة الرابعة من عملية التخلي تدريجيا عن الالتزامات النووية التي وقعت عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.

وضخت طهران المزيد من الغازات في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم داخل موقع فوردو، نوفمبر/تشرين الثاني 2019.