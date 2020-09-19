شكرا لبحثكم عن خبر بالأسماء.. الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يضاعف خسائر الحوثي بمئات القتلى في مختلف الجبهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، دك تحصينات ومواقع مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران في مختلف الجبهات. وحصل موقع (بوابتي) على حصيلة بأسماء مئات القتلى من ميليشيا الحوثي بينهم قيادات عسكرية بارزة, الذين لقو مصارعهم خلال اليوم الجمعة والأيام الفائتة بمواجهات مع الجيش الوطني وغارات التحالف اليوم بمختلف الجبهات ناهيك عن تدمير العديد من الأليات العسكرية والقتالية التابعة للميليشيا. فيما يلي حصيلة بأسماء ابرز قيادات الحوثي الإرهابية التي سقطت بنيران الجيش والتحالف والمحافظات التي ينتمون إليها: صعدة (صباح اليوم) | أحمد يحيى صبر ومحمد حسين الصيلمي ذمار (صباح اليوم) | عبدالله علي حفظ الله علي مثنى ذمار (ظهر اليوم) | أحمد إبراهيم علي علي الموشكي عمران (عصر اليوم) | الرائد خليل صالح علي جلاله بمديرية السودة صعدة | الشقيقين صادق وماجد مجاهد دايل والعقيد محمد الصادقي ويونس عامر بمديرية الصفراء ذمار | ملازم أول هيثم الشرفي وعلي محمد الجزيمي بمديرية ضوران Advertisements ذمار | يوسف محمد علي القاسمي بمديرية عتمة حجة | عبدالسلام يحيى يحيى حسين الغيلي صنعاء | حميد عبدالله محمد حاتم بمديرية سنحان صنعاء | عدنان صالح عبدالله الشهاري بمديرية همدان حجة | زيد علي حسين العاصبة بمديرية أفلح الشام صنعاء | موسى أحمد عبدالله المسعودي بمديرية سنحان صنعاء | ياسر ناصر عبدالمغني أحمد عبدالمغني حجة | النقيب محمد صادق جعوان والنقيب محمد علي العمري بمديرية كشر حجة | حافظ حمود جحيز ومحمد منصور مهيس بمديرية وشحة عمران | محمد حسن عبدالله اليساني بمديرية المدان صنعاء | محسن محمد أحمد السلامي بمديرية الحيمة الداخلية

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