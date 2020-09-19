شكرا لبحثكم عن خبر الأمن الوقائي يعتقل قيادياً عسكرياً حوثياً من أبناء عمران وقبيلته تقطع الطريق بحرف سفيان والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قطع عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أمس الأول، الطريق الرابط بين صنعاء وعمران في منطقة حرف سفيان، على خلفية قيام عناصر من الأمن الوقائي باعتقال أحد القيادات التابعة لمنطقة حرف سفيان.
وقال مصدر قبلي لوكالة "خبر"، إن الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي قام باعتقال أحد مشرفي المليشيا في جبهة الجوف واقتاده إلى جهة مجهولة.
وأوضح أن قيادات المليشيا رفضت الكشف عن مصير المشرف الحوثي المنتمي لمنطقة حرف سفيان، فقام أبناء قبيلته بقطع الطريق.
وأكد المصدر أن خلافات بينية كبيرة اندلعت بين أبناء حرف سفيان وقيادات المليشيا في المنطقة على خلفية قطع الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الوقائي يعتقل قيادياً عسكرياً حوثياً من أبناء عمران وقبيلته تقطع الطريق بحرف سفيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.