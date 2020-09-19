شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : تفاصيل الانفجارات العنيفة التي هزت قبل قليل مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة، قبل قليل، جنوب محافظة مأرب، إثر استهداف مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة تابع لجماعة الحوثي .

وقالت مصادر ميدانية، إن طيران التحالف استهدف مخزن أسلحة لجماعة الحوثي في مديرية الرحبة جنوب مأرب.

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وأضافت، أن الغارات أسفرت عن تدمر مخزناً لأسلحة جماعة الحوثي، وأصوات الانفجارات وتصاعد السنة اللهب لاتزال مستمرة حتى اللحظة، بحسب مركز سبا الإعلامي.

وفي وقت سابق، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات لجماعة الحوثي في الجبهة ذاتها، وتمكنت من تدمير عربتي BMB وطقم وعيارات 23 تابعة جماعة الحوثي .

يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المواجهات بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة ومقاتلات التحالف من جهة، والحوثيون من جهة آخرى، وسط خسائر فادحة تتكبدها جماعة الحوثي.