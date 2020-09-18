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تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول في عدد من المحافظات اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المركز اليمني للأرصاد من هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على معظم مناطق اليمن خلال الساعات القادمة.

 

وأفاد المركز بأن الأمطار المتفاوتة الشدة ستهطل على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من المحافظات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية خصوصاً في محافظات أبين والضالع ولحج وتعز وإب.

وأضاف إلى أن الأمطار قد تمتد الى السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الجبلية المقابلة لها.

 

وتوقع المركز استمرار هبوب الرياح الموسمية حول ارخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والتي تعمل على اضطراب البحر.

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ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ؛داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والأنزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار .

 

وحذر الصيادين ومرتادي البحر ربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياة الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الجنوبية

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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