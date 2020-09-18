شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 34 قيادياً شيعتهم في غضون ساعات بـ5 محافظات (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2020م، بمصرع عشرات القيادات، التي لقت مصرعها بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، ومواجهات مع قبائل مراد بمأرب.

مصادر "خبر" للأنباء، رصدت عمليات تشييع لـ34 قيادياً، في محافظات صنعاء وصعدة وحجة وذمار والبيضاء، لكن أغلب القتلى من القيادات كان من صنعاء وصعدة وحجة.

وأضافت المصادر، إن المليشيات اعترفت بهم، خلال عمليات التشييع التي تمت صباح اليوم الأربعاء، كل في منطقته، دون أن تكشف عن الجبهة التي لقوا مصرعهم فيها.

وبحسب المصادر، فإن أغلب القتلى سقطوا بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، فيما سقط البقية في مواجهات مع قبائل مراد وعدد من مناطق المواجهات في مأرب والجوف.

وحصلت وكالة "خبر" على أسماء قتلى القيادات الحوثية، والبالغ عددهم (34) قيادياً، وهم:

1 - اللواء/ وليد محمد صالح الحاضري

2 - اللواء/ محمد علي صالح كندش

3 - المقدم/ هادي أحمد مبطي الدريب

4 - المقدم/ أحمد يحيى حسين الكبسي

5 - العقيد/ فهد حسين مشعل السبيعي

6 - النقيب/ حمود علي حسن النصيري

7 - النقيب/ رمزي عبدالله محمد مغبش

8 - النقيب/ محمد صالح جابر علي الصادق

9 - النقيب/ رمزي أحمد محمد العواضي

10 - الرائد/ جميل محمد سعد يحيى

11 - العميد/ أحمد محمد علي حفيظ

12 - العميد/ فرج ناصر القدمي

13 - العميد/ عبدالله يحيى علي مزروع

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14 - العميد/ صادق مجاهد عبدالله مطر دايل

15 - العميد/ ماجد مجاهد عبدالله مطر دايل

16 - الملازم/ سامي يحيى يحيى حسين صعصعة

17 - ملازم أول/ ياسر عبدالواحد أحمد الشبيبي

18 - ملازم أول/ راجح نعمان راجح معوضة

19 - ملازم أول/ محمد علي فارع السنحاني

20 - ملازم أول/ غازي عبده حمود المهدلي

21 - ملازم أول/ فايز ناصر علي حسين الربع

22 - ملازم أول/ محمد أحمد علي المهلا

23 - ملازم أول/ محمد محمد الموكر

24 - ملازم أول/ عبدالباري صالح يحيى عوضة

25 - ملازم أول/ يونس حسين قاسم عامر العباس

26 - ملازم أول/يحيى عبدالله صلاح ستين

27 - ملازم أول/ عادل مقبل صالح يحيى

28 - ملازم ثاني/ وافي علي هادي مغبش

29 - ملازم ثاني/ منير علي أحمد مغبش

30 - ملازم ثاني/ محمد علي المرقبي

31 - ملازم ثاني/ أمجد حمود محمد شلبات

32 - المساعد/ صدام محسن صالح الصالح

33 - المساعد/ محمد أحمد حسن الاسلمي

34 - المساعد/ موسى أحمد عبدالله المسعودي