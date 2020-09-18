اخبار الخليج / اخبار اليمن

وفاة شاب غرقاً في خزان مياه بأبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شاب غرقاً في خزان مياه بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر صباح الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2020م، على جثة شاب عشريني، في خزان مياه بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

 

مصادر مطلعة أكدت أنه عُثر على جثة الشاب "عادل عبدالله سالم المشألي"، طافية فوق سطح مياه أحد الخزانات بمنطقة "جبل أهل"، شمالي مديرية سرار يافع بمحافظة أبين.

 

Advertisements

وبحسب المصادر، فقدت أسرة الشاب ابنها مساء الخميس وقامت بعملية بحث مستمرة حتى عثرت عليه نهار اليوم الجمعة غريقاً في خزان المياه.

 

وذكرت المصادر أن المديرية شهدت عشرات حالات السقوط داخل خزانات المياه التي تنتشر بكثرة في المنطقة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب غرقاً في خزان مياه بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا