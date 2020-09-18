شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شاب غرقاً في خزان مياه بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر صباح الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2020م، على جثة شاب عشريني، في خزان مياه بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

مصادر مطلعة أكدت أنه عُثر على جثة الشاب "عادل عبدالله سالم المشألي"، طافية فوق سطح مياه أحد الخزانات بمنطقة "جبل أهل"، شمالي مديرية سرار يافع بمحافظة أبين.

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وبحسب المصادر، فقدت أسرة الشاب ابنها مساء الخميس وقامت بعملية بحث مستمرة حتى عثرت عليه نهار اليوم الجمعة غريقاً في خزان المياه.

وذكرت المصادر أن المديرية شهدت عشرات حالات السقوط داخل خزانات المياه التي تنتشر بكثرة في المنطقة.