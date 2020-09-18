شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. اغتيال رجل أعمال في جردان بشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - شبوة Advertisements لقي رجل اعمال في محافظة شبوة مصرعه اثر اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مديرية جردان. وكشفت مصادر اعلامية ان رجل الأعمال محمد الحوسة المنصوري تعرض لاغتيال برصاص مسلحين في مديرية جردان.

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