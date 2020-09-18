شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. المحاظ يتدخل لانقاذ كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن Advertisements كشفت مصادر عن اتفاق بين الحكومة ممثلة بالمحافظ احمد حامد لملس والتاجر لتفريغ الباخرة MAIRA التي تحمل على متنها 14800 طن متري من مادة المازوت خاص بمحطات الكهرباء. وستبدأ تفريغ السفينة خلال الساعات القادمة.

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