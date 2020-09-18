إدارة أمن مديرية الضليعة تلقي القبض على مواطن متهم بسرقة سيارة من مدينة المكلا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 سبتمبر 2020 الخليج 365 - المكـلا ألقى أمن مديرية الضليعة القبض على المدعو ن.أ.ب بعد التتبع ورصد كافة المعلومات والتحقق منها حول السيارة المسروقة نوع / قلاب / التابعة للمواطن ع.ع.ب بمدينة المكلا منطقة فوة .

Advertisements وتأتي هذه الجهود المبذولة إستمرارا لحفظ الأمن والإستقرار ونصرة المظلوم بعموم مديريات ساحل حضرموت. وأشاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الشرقية المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء سعيد علي العامري جهود أمن مديرية الضليعة ودورهم الفعال في ترسيخ الأمن والإستقرار بالمديرية ، محفزا قيادة المديرية وضباطها وصف ضباط وأفراد لدورهم الفعال ، حاثهم لبذل المزيد من الجهد للحد من إرتكاب الجريمة . الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت تكثف جهودها عبر المديريات والمراكز الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والقبض عليهم بأسرع وقت ممكن .

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