مانهاتن الأمريكية تشهد مسيرة مناهضة للعدوان على اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك
خرجت مظاهرة كبيرة، الجمعة في أمريكا، وذلك بمرور ألفي يوم من العدوان والحصار المفروض على اليمن.
وجاب المتظاهرون، يتقدمهم أبناء الجالية اليمنية والجاليات الإسلامية في امريكا وعدد كبير من الناشطين الامريكيين المناهضين للحرب، شوارع مانهاتن في نيويورك ، حيث إتجهوا الى مكتب عضو مجلس الشيوخ المعني بملف الحرب على اليمن السنتر شومر، رافعين صور ضحايا الحصار والعدوان.
كما رددوا شعارات مناهضة للعدوان من بينها : (أوقفوا عدوانكم عن اليمن) ، (ارفعو الحصار عن مطار صنعاء الدولي)* ، و(أطلقو الحصار عن المشتقات النفطية) ، و (دعو اليمنيين يقرروا مستقبلهم السياسي) ، و (لا للوصاية والاحتلال) ، مطالبين برفع الحصار عن اليمن وفك الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي.
وما زالت الوفود تتجه الى أمام مكتب عضو مجلس الشيوخ للمشاركة في المظاهرة الجماهيرية بمنهاتن.
وكانت الجالية اليمنية بكل مكوناتها السياسية والفكرية في نيويورك دعت الناشطين وابناء الجاليات للمشاركة في هذه المسيرة المننده بجرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان، وللمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار برا وبحرا وجوا، وفك حصار مطار صنعاء الدولي، ومحاكمة قادة دول العدوان كمجرمين حرب. .
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