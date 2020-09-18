طيران العدو السعودي يشن غارات على عدة محافظات يمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



أصيب مواطن، اليوم الجمعة، بنيران حرس الحدود السعودي الذي أقدم على فتح نيران أسلحته الأمريكية على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وتزامن القصف على صعدة مع غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الجمعة، على عدة محافظات.

ففي مأرب شن طيران العدوان 10 غارات على مديرية رحبة و7 غارات على مديريات مدغل ومجزر وصرواح خلال الساعات الماضية.

وفي الجوف شن طيران العدوان غارتين على المهاشمة بمديرية خب والشعف.

أما في محافظة صنعاء فقد شن الطيران غارتين على منطقة الاعروش في مديرية خولان.

كما شن غارتين على مديرية الظاهر ومنطقة الفرع بمديرية كتاف بمحافظة صعدة وغارة على مجازة بعسير.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة.