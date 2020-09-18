شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. الكشف عن استثمارات ضخمة لوزير الدفاع في مأرب .. ثراء الحرب والانشغال بجبهة العقارات والتجارة (صور وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشط من أبناء محافظة مأرب، عن مشاريع استثمارية ضخمة لوزير الدفاع في حكومة الشرعية، محمد المقدشي، اكتسبها خلال الحرب الحالية.

وقال الناشط حسين الحجازي الجهمي، إن وزير الدفاع محمد المقدشي، منشغل بـ”جبهة الاستثمارات والعقارات”، في حين أرفق صوراً فوتوغرافية لبعض استثمارات الوزير في مدينة مأرب.

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ومن بين المشاريع الاستثمارية المعروفة للمقدشي في مدينة مأرب، فندق يضم 7 طوابق وآخر لا يزال قيد الإنشاء، إضافة إلى “فيلا” فارهة، كلفت مئات الملايين، وعشرات الأراضي.

ووفقا للناشط الجهمي، فإن وزير الدفاع يمتلك أكبر وكالة للزيوت في السعودية، إلى جانب عقارات في الأردن.

وقال الجهمي، على حسابه في الفيسبوك: “بينما الأبطال يسطرون ملاحم بطولية في كل الجبهات كان المقدشي منشغلاً بجبهة الاستثمارات والعقارات”.

وتابع: “أمامكم في الصورة فندق تحت الإنشاء، وهناك فنادق أخرى، وكذلك (فيلة) تكلفتها مئات الملايين”. وأردف: “أما فندق (اللوفر) فهذا لحاله ثروة اكتسبها الفاسد في زمن الجبهات”.

وأشار إلى أن اللواء الشدادي استشهد وهو مديون مئات الملايين وكلها نفقات للجبهات في مأرب، ولم يخلف لأسرته شبرا في المجمع”.