شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور صادمة لبطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" النجمة هاندا أرتشيل.. حضن دافئ وقبلة ساخنة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" الفنانة التركية هاندا أرتشيل.



وظهرت النجمة هاندا أرتشيل، وهي بين احضان زميلها الفنان كرم بورسين الذي يشاركها بطولة مسلسل "أنت اطرق بابي" .



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. تسريب صور صادمة لبطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" النجمة هاندا أرتشيل.. حضن دافئ وقبلة ساخنة.. شاهد

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كما ظهرت النجمة التركية في صورة اخرى والفنان كرم بورسين يقبلها على خدها بشكل حميمي.

وقال مراقبون في تعليقهم على القبله، انها كانت سبباً في محاولات الفنان مراد دالكيش العودة للفنانة هاندا أرتشيل بعد ان كان قد انفصل عنها خلال الفترة الماضية.

وحققت الفنانة “هاندا أرتشيل” شهرة كبيرة ونجاحاً هائلاً بعد مشاركتها في مسلسل "انت اطرق بابي" الذي تصدر جدول نسب المشاهدة في يوم عرضه،ويدخل ضمن قائمة الأكثر بحثا عبر Google .

وسنعرض لكم بعض المعلومات الهامه عن “هاندا أرتشيل” :

1-ولدت سنة 1993 وتبلغ 27 عاما.

2-درست بكلية الفنون الجميلة وتعمل كممثلة وعارضة أزياء .

3-شاركت في مسابقة ملكات جمال في أذربيجان عام 2012 وحصلت على اللقب.

4-بدأت مسيرتها الفنية عام 2013 بمسلسل “طائر النمنمة”،ثم شاركت في مسلسل “بنات الشمس” في 2014 والذي كان سبب في شهرتها بتركيا والوطن العربي.

5-كانت أول بطولتها مسلسل “الحب لا يفهم من الكلام”،ثم شاركت في مسلسل “حلقة” و”عزيزة”.

6-واجهت بعض الانتقادات بسبب وزنها الزائد ، مما جعلها تقوم بإجراء عملية تجميلية لتحديد الفك واتبعت حمية غذائية وخسرت الكثير من الوزن.

7-أصبحت وجها دعائيا لعلامات تجارية شهيرة للملابس،وهي الأكثر متابعة على حساب “Instagram” ضمن ممثلات تركيا.

8-ارتبطت بالممثل التركي أكين مارت أحد أبطال مسلسل “صدفة”،وبعد انفصالهما ارتبط بصديقه مراد دالكيش وكانت السبب في انفصاله عن زوجته “ميرفي بولغور” .

9-انفصلت عن مراد بسبب مرض والدتها بالسرطان ،ثم توفيت والدتها ووقف مراد دالكيش بجانبها ،ثم عادا مرة أخرى،إلى أن حدث الانفصال مع بدء عرض مسلسلها الجديد “أنت أطرق بابي” ،قيل إن السبب هو قبلتها لزميلها كرم بورسين.

10-حققت نجاحاً كبيراً خلال مسلسلها “أنت أطرق بابي” ،وتتحدث الصحافة عن وجود علاقة حب بينها وبين بكرم بورسين لكنهما ينفيان الأمر

11-تحب هاندا ابنة شقيقتها “غمزة” وتحرص على مشاركة جمهورها بصور لها معها ،وتتواصل مع جمهورها من خلال بث مباشر وتتحدث ببعض الكلمات العربية.

12- مؤخرا احتلت المركز الأول في المواقع كأجمل امرأة ضمن 100 اختيار.