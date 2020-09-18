شكرا لمتابعة خبر عن مصادر عسكرية تُجلي الحقيقةَ المرعبةَ للتحالف وتكشف المسافات التي تفصل قوات صنعاء عن مدينة مأرب (شاهد الخريطة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مصادر عسكرية تُجلي الحقيقةَ المرعبةَ للتحالف وتكشف المسافات التي تفصل قوات صنعاء عن مدينة مأرب (شاهد الخريطة)

كشفت مصادرُ عسكرية، اليوم، عن المسافاتِ التي تفصلُ قوات صنعاء، عن مدينة مأرب من ثلاث جهات.

وأفاد المصدر، بأن المسافة التي تفصل قوات صنعاء عن المجمع الحكومي لمدينة مأرب من الجهة الغربية حوالي 12 كلم/مربع، ومن الجهة الشمالية 25 كلم/مربع، ومن الجهة الجنوبية حوالي 50 كلم/مربع.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

بعد الكويت.. دولة خليجية جديدة توجه دعوة عاجلة لمواطنيها لبيع عقاراتهم في سلطنة عُمان

بينها دولة عربية.. الكويت تضيف 3 دول جديدة لقائمة الجنسيات الممنوعة من دخول أراضيها !

مذيعة الجزيرة تحرج الرئيس بمقطع فيديو وتؤكد بانها لم يسبق لها ان شاهدت رئيس دولة يفعل هذا.. شاهد( فيديو )

قطر تتلقى ضربة موجعة من السلطان العماني هيثم بن طاهر، والخارجية القطرية تصدر بيان عاجل وتحذر مواطنيها

22 فائدة صحية لك ولأفراد عائلتك اذا تناولتم هذا المشروب قبل النوم

Advertisements

صحفي واكاديمي إسرائيلي يكشف عن ترتيبات سرية لتغيير الحكم في هذه الدولة الخليجية

اول دولة عربية تنبش القبور وتخرج الموتى من قبورهم لهذا السبب ( فيديو )

إعلان رسمي من دولة عظمى بشأن وقف اطلاق النار ونهاية الحرب

امزج الماء مع هذه الفاكهة واشربه على الريق لمدة اسبوع وستشاهد نائج مذهلة

فك لغز مقتل امرأة “إماراتية” داخل شقتها في مصر.. والكشف عن الجناة والهدف من ارتكابهم الجريمة!

هام وخطير ..احذر اكل اللحم يصيبك بهذا المرض الخطير..تعرف عليها

طفلة يمنية من هذه المحافظة توجه هذه الاتهامات للرئيس هادي ..وتبكي بحرقة على الهواء( فيديو )

وباتت مدينة مأرب قاب قوسين أَو أدنى من قبضة قوات صنعاء، التي تطوق المدينة من عدة جهات.