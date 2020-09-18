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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الحوثيون يصدرون بياناً هاماً حول معركة مأرب

أصدرت جماعة الحوثيين، مساء اليوم الجمعة، بياناً جديداً حول تطورات الأوضاع في محافظة مأرب (شمال شرقي البلاد).

واتهمت جماعة الحوثيين في بيان عاجل طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بشن غارات متفرقة على محافظة مأرب.

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وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن طيران التحالف استهدف مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب بعشر غارات.

وأشارت إلى أن طيران التحالف استهدف مديريات مدغل ومجزر وصرواح خلال الساعات الماضية بسبع غارات جوية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات الحكومية مقتل وإصابة 15 مسلحاً حوثياً في "كمين محكم" نفذته قوات الجيش والمقاومة الشعبية جنوب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه جبهات القتال بمحافظة مأرب (شمال شرقي البلاد) معارك عنيفة بين الحوثيين من جهة وقوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة أخرى.