أكثر من 409 آلاف طن من المشتقات النفطية تحتجزها دول العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أكد مصدر في شركة النفط اليمنية، أن قوى العدوان تحتجز 15 سفينة نفطية تحمل 409 آلاف و55 طناً من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها أكثر من خمسة أشهر.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك ست من سفن الوقود تصل فترات احتجازها إلى مايزيد على 5 أشهر فيما بلغت فترة احتجاز أربع سفن أخرى أكثر من أربعة أشهر.

ولفت المصدر إلى أن كميات المشتقات النفطية التي يتم توزيعها على الجهات الخدمية ذات الأولوية والمحطات العاملة في أمانة العاصمة والمحافظات هي من الكميات المحدودة التي تم ضبطها من قبل الأجهزة المختصة بمكافحة التهريب.

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كما أكد أن الشركة تقوم بفحص ومعالجة الكميات المضبوطة وبيعها بالسعر الرسمي وتوزيعها وفقاً للضوابط المحددة في خطة الطوارئ.

وجدد المصدر التحذير من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وحمّل المصدر مجدداً قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية وعواقب استمرار القرصنة البحرية وتأثيرها على الوضع الإنساني في اليمن وتجاهلها للتحذيرات الواردة في التقارير المحلية والدولية.