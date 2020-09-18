العدوان يقصف خولان بصنعاء ويواصل خروقاته في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية ١٠٦ خروقات في عدد من المناطق بالمحافظة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات المسجلة تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجاح وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والفازة. Advertisements وذكر المصدر أن من بين الخروقات ٢١ خرقاً بقصف مدفعي لعدد ١١٦ قذيفة و ٢٨ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وفي سياق متصل بالعدوان على اليمن شن طيران العدو الأمريكي السعودي، اليوم، غارتين على مديرية خولان بمحافظة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن الطيران استهدف بغارتين منطقة الأعروش في خولان.

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