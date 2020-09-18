مظاهرات في أبين رفضا للتطبيع مع العدو الاسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – أبين تواصلاً للرفض الشعبي للتطبيع الاماراتي البحريني مع دولة الكيان الإسرائيلي ، شهدت مديريتي موديه والوضيع بمحافظة أبين الواقعتان تحت الإحتلال الامريكي السعودي الاماراتي، اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة مناهضة للتطبيع الخليجي.

ورفع المشاركين في المظاهرتين التي خرجت عقب صلاة الجمعة، شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية ولافتات عبرت عن السخط الشعبي المتصاعد ضد الامارات المحتلة للمحافظات الجنوبية ، كما جرى إحراق اعلام العدو الإسرائيلي.

وكانت محافظة ابين شهدت خلال الأيام الماضية عدد من المظاهرات الرافضة للتطبيع الاماراتي مع العدو الإسرائيلي، معتبرين الوجود العسكري الاماراتي اليوم مد إسرائيلي يستدعي الوقوف حياله وقفة رجل واحد لمناهضته وتحرير المحافظات الجنوبية من دنس عملاء الكيان الإسرائيلي كونهم أصبحوا أيادي مفضوحة تخدم الصهاينة في المحافظات الجنوبية.

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