مسؤول يمني يكشف تفاصيل استقدام العدوان لعناصر القاعدة وداعش الى مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



كشفت مصادر يمنية عن استقدام تحالف العدوان الامريكي السعودي لعناصر من القاعدة وداعش من سوريا إلى جبهة العلم في مارب.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ حسين العزي ان حزب الاصلاح اليمني يستعين بعناصر القاعدة وداعش في قتاله بجبهات مارب .

واضاف على حسابه بتويتر ” ‏مصالحات الجيش واللجان أنهت الكثير من مشاركة القبائل في جبهات مأرب وأصبحت المعارك تعتمد بشكل ملفت على ميليشيات الإصلاح وتنظيم القاعدة، مؤكداً أن جبهة العلم بمأرب أسندت للقاعدة بقيادة القاعدي المعروف (رايد سعود) وبعض العائدين من سوريا أبرزهم سلمان ميقان وشقيقه عبدالله المعروف باسمه الحركي (داعش) ” .

وكتب العزي في تغريدة اخرى ” ‏المدعو خالد بن علي العرادة هو شقيق المدعو سلطان بن علي العرادة (منتحل صفة محافظ مأرب) ويعتبر أحدالقيادات الخطيرة الموالية للقاعدة وإسمه مدرج ضمن القوائم الدولية للإرهاب كما يعد أحد كبار المتهمين بتمويل عمليات القاعدة في اليمن وجزيرة العرب تلك شرعيتهم الزائفة المعترف بها دوليا “.