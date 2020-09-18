شكرا لمتابعة خبر عن الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء .. تضبط ثلاثة يمنيين ينهبون ستة كيلو ذهب من مواطن بطريقة السحر والشعوذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء، ثلاثة متهمين بسرقة ستة كيلو جرام من الذهب؛ وفقا لمركز الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية بحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها.

وأوضح المركز أن المتهمين الثلاثة، قاموا “بسرقة المواطن محمد أبو بكر عوض باذيب، وذلك عبر إيهامه بانهم قادرين عن طريق السحر والشعوذة على حماية كمية الذهب داخل عِلَب “حتى لا يُسرق عليه”.

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وأشار إلى أنهم قاموا بخداعه ووضع أوراق بداخل العلب بدلا عن الذهب، ووضع لواصق عليها وطلبوا منه عدم فتحها حتى يأتي موعد فتحها.

ولفت المركز إلى أن المواطن باذيب قام بفَتح العلب بعد سنة ووجدها فارغة، مضيفا أن المُتّهمين قاموا ببيع الذهب الذي تُقدّر قيمته بـ210 ملايين ريال يمني، والتصرف بالمبلغ لصالحهم الشخصي.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيون ، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وسرقات وجرائم متنوعة تتكرر بشكل شبه يومي.