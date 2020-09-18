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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الفارق بين الرئيسان ”صدام حسين” و ”علي عبدالله صالح”

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الصحفي اليمني مصطفى راجح، صورة على صفحته بالفيسبوك، للمقارنة بين شخصية الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وكشف راجح عن الفارق بين الرئيسان صدام حسين وعلي صالح، والشخصية الدكتاتورية. وقال إن صدام حسين ديكتاتور حقيقي أصيل، ومن أولئك العظام الذين نقرأ عنهم في بطون الكتب. واضاف الصحفي اليمني مصطفى راجع، أن الرئيس "صالح" مجرد دعي ومزيف. واختتم راجح تغريدة بقوله؛ صالح ماهوش حتى ديكتاتور. جزعها كلها فهلوة وحيل ، وعند الرؤساء العرب زباچ.

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