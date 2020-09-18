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عدن - ياسمين التهامي - انفجار اول عاصمة خليجية بالمظاهرات ضد التطبيع !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عشرات من البحرينيين الجمعة في عدة تظاهرات للتنديد بتوقيع بلادهم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبدأت الاحتجاجات التي أطلق عليها “جمعة غضب القدس” بالخروج إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة في عدد من القرى، بينما نُشرت قوات من الشرطة خارج القرى. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي العشرات وقد خرجوا في احتجاجات في قرية أبو صيبع القريبة من العاصمة المنامة، بينما حمل المشاركون أعلاما بحرينية وفلسطينية وهتفوا “التطبيع خيانة

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