شكرا لبحثكم عن خبر ال عبدالكريم محسن فضل بن علي العبدلي توجه تحذيرآ هامآ وعامآ للجميع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج - انوار العبدلي

أصدرت أسر ال عبدالكريم محسن فضل بن علي العبدلي بيان تحذيري هام وعام موجها لكافة الجهات الرسمية والخاصة وكذلك الأفراد محذره من البسط على اي جزء من الأراضي المسماه عبر منيبار المعروفة " بعبر الخبت " وايضا العبار الشامية المسماه " عبر علي وعبر مقرعي وعبر الشويمي من محارث وادي كبير في محافظة لحج بمديرية تبن .

واليكم نص البيان من الإعلان التحذيري ....

يعلن ال عبدالكريم محسن فضل بن علي العبدلي وهم ...

- ورثة محمد عبدالكريم محسن العبدلي

- وورثة عبدالله عبدالكريم محسن العبدلي

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- وورثة عبدالرحمن عبدالكريم محسن العبدلي

بأن لديهم الأراضي المسماه عبر منيبار المعروفة بعبر الخبت وايضا العبار الشامية المسماه عبر علي وعبر مقرعي وعبر الشويمي من محارث وادي الكبير بمحافظة لحج بمديرية تبن بين قريتي الشظيف وبئر حيدره الذي يحدها شمالا منزلة الشظيف وطين السادة الهدلان وجنوبا عبر دامس ملك ورثة منصر محسن وشرقا الوادي الكبير متصل غير منفصل وغربا الخبث الفلا وأننا نملك تلك الأراضي بموجب الحجج والوثائق الشرعية المؤرخة ١٢٧٥ه‍ و١٣٧٩ه‍ و١٣٨٠ه‍ عدد ٢٣٧١وعدد ٢٤٧٣ وكذلك لدينا الأحكام الشرعية الابتدائية والاستئناف وحكم المحكمة العليا الدائر ( أ ) برقم ٣٦٩ سنة ١٤٢٥ ه‍ وكذا تنفيذ الحكم رقم ٢٣ المسجل ( ١٤٦ ) سنة ٩ ربيع اول ١٤٢٦ .

وبنا على ذلك نحذر جميع الجهات الرسمية من مؤسسات وهيئات وشركات سواء كانت عامة أو خاصة وكذا الأفراد بأن أي بسط على أي جزء أو أجزاء أو التصرف بشأنها سواء بالبيع أو التنازل أو التأجير يعتبر اعتداء صارخآ وسيتحمل المسئولية القانونية كل من يحاول المساس بأي شكل من الأشكال بتلك الممتلكات المصانه شرعا وقانونا في الجمهورية اليمنية ويعتبر هذا الإعلان تحذيري ونهائي للجميع .

- عن ورثة محمد عبدالكريم محسن العبدلي ...ممثلها عبدالله بن عبدالله علي محمد العبدلي

- عن ورثة عبدالرحمن عبدالكريم محسن العبدلي ..ممثلها محسن فضل محسن عبدالرحمن العبدلي

- وعن ورثة عبدالله عبدالكريم محسن العبدلي ..ممثلها فارس علي احمد عبدالله العبدلي