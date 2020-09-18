مسلحون مجهولون يصيبون جندي امن في حضرموت وحالته خطيرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل / حضرموت Advertisements اطلق مسلحون مجهولون النار ظهر اليوم على أحد جنود الأمن العام في مديرية شبام. وأفاد شهود عيان عن قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على الجندي ماجد علي بن فاضل بجانب مسجد معروف واصابوه إصابات وصفت بالخطرة وتم اسعافه للمشفى كما لاذ المسلحين بالفرار.

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