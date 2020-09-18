شاهد.. البحسني يتفقد العمل في عدد من المشاريع والمكاتب الخدمية ومستشفى مديرية غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم ، بزيارة لمديرية غيل باوزير، اطلع خلالها على سير العمل في عدد من المشاريع والمكاتب الخدمية ومستشفى المديرية.



وفور وصوله تفقد المحافظ سير العمل في مشروع إعادة ترميم وتأهيل المبنى التاريخي للمدرسة الوسطى سابقاً "المركز الثقافي للأنشطة التربوية والتنموية حالياً"، متجولاً بغرف ومكاتب سطح المبنى، ومستمعاً من مدير عام المديرية الدكتور عدنان محمد حمران، ومدير عام هيئة الآثار والمتحف رياض باكرموم، على أعمال الترميم وتقوية أساسات وأسقف وسطح المبنى.

ووجه المحافظ بمضاعفة العمل في المشروع وسرعة انجازه، مع الاهتمام بتوفير العمالة الماهرة، وإعادة تأهيله على النسق التاريخي للمبنى الذي يحكي تاريخ حقبة زمنية مزدهرة بالعلم والتعليم والمعرفة في حضرموت، ومنه تخرّج عشرات الكوادر التي تبوّأت مراكز عليا في الدولة وأسهمت في نشر التعليم الحديث في ربوع حضرموت والوطن والخارج.

وعقد المحافظ اجتماعاً بمبنى الإدارة المحلية بالمديرية، استمع خلاله من مدير عام المديرية الى سير العمل في المشاريع المنفذة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وسير العمل في المرافق الخدمية، وأبرز الاحتياجات.

وأشاد المحافظ بجهود السلطة المحلية بالمديرية، موجهاً بسرعة صرف المستخلصات الخاصة بمشروع طريق النقعة – العيون واستكمال العمل في المشروع، وانجاز الاتفاقيات الخاصة بمشروعي سفلتة 25 كيلو للشوارع الداخلية ومبنى الإدارة المحلية بالمديرية.

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واطلع المحافظ خلال الزيارة على الخدمات المقدّمة للمرضى بمستشفى الغيل، والاستحداثات الجارية بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي، حيث زار الحافظ أقسام الطوارئ والمختبر والعيادات التخصصية والعامة، مطلعاً على أحوال المرضى والخدمات الطبية المقدّمة لهم، مشيداً بما شاهده من خدمات ومستوى النظافة في المستشفى، وموجهاً بتوفير مولد كهربائي بشكل عاجل للمستشفى.

كما تعرّف المحافظ على المشاريع والاستحداثات قيد التنفيذ والتي ستسهم في تطوير المستشفى وتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى، مستمعاً من مدير مكتب الصحة بالمديرية مدير المستشفى د. حسني بن فضل، الى سير الأعمال في سكن الأطباء والأجانب وإدارة المستشفى وأقسام الترقيد ومركز الأمومة والطفولة، والتجهيزات لبناء قاعة للمحاضرات وتبليط ساحة المستشفى، وتجهيز جميع الأقسام وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة.

وقام المحافظ بزيارة لمبنى مشروع النظافة بمديرية غيل باوزير، والتقى مدير المشروع بالمديرية المهندس غسان بن دحمان، مستمعاً منه الى سير العمل في المشروع الذي يعدّ من أنشط المكاتب في المديريات.

وأعلن المحافظ في ختام الزيارة منح درع المحافظة للتميز لمشروع النظافة بمديرية غيل باوزير لتميّزه ونشاطه، ونجاحه في جعل المديرية من أفضل مديريات الساحل تميزاً في النظافة، وتزويد المشروع بمبلغ 3 ملايين ريال لتنفيذ حملة نظافة شاملة لتحسين وضع النظافة في عموم المديرية والمواقع المحتاجة لمزيد من الاهتمام وإظهارها بمظهر أفضل.

كما أعلن المحافظ عن منح شهادة تقديرية لقائد معسكر كوارتز الرائد سامي الجريري، وشهادة تقدير مماثلة لمدير أمن مديرية غيل باوزير العقيد هاني باشكيل، لدورهما البارز في حفظ أمن واستقرار المديرية المترامية الأطراف، وتعاونهما مع السلطة المحلية ومواطني المديرية.

رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام الاشغال العامة والطرق د. محمد باخلعة، ومدير عام الطرق والجسور طه باحيدرة، ومستشار المحافظة الشيخ عبدالله بامشموس، ومستشار المحافظ لشؤون المديريات عمر الحيقي، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.