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عدن - ياسمين التهامي - صور تكشف لحظة وصول مياه النيل إلى الأهرامات .. شاهد حجم الدمار؟؟

كشفت صور نشرتها وسائل الإعلام المصرية فيضان النيل، حيث كان فيضان عام 1887م هو من أقوى الفيضانات وأشرسها والتي شهدتها مصر فى نهايات القرن التاسع. وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لفيضانات مصر قبل أكثر من 100 عام، وقبل إنشاء السد العالي الذي حمى مصر من مخاطر الفيضانات، وتفسر الصور اللقطات القديمة للأهرامات بجانب مراكب، اعتقد البعض أن النيل كان يصل إلى هناك وتبين أن منسوب المياه العالي، ووصولها إلى هضبة الأهرام كان السبب. وبلغ إيراد مصر من المياه فى فيضان عام 1887م، نحو 150 مليار متر مكعب من الهضبة الإثيوبية، وهو أعلى إيراد من حصة إتفاقية تقسيم نهر النيل فيما حمل النهر جثث الضحايا من السودان والصعيد حتى المصب كما توقفت حركة المواصلات بين محافظات مصر بسبب طغيان النيل على السكك الحديدية. ويوضح أرشيف الصحف الصادرة فى نهايات القرن التاسع عشر والتي تحدثت عن قوة الفيضان، إذ أن حركة القطارات وخاصة القطارات الليلية، توقفت مما جعل مصلحة البريد البوسطة سابقا تنشر إعلانا في الصحف في 20 سبتمبر من عام 1887م. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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