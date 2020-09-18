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عدن - ياسمين التهامي - الجبواني" يكشف عن الطلب الذي تقدم به للسفير "آل جابر" بعد ما فعله الزبيدي في الرياض !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزير النقل المستقيل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني عن الطلب الذي تقدم به للسفير السعودي احتجاجا على رفع عيدروس الزبيدي علم غير العلم اليمني في الرياض. وقال الجبواني في تغريدة تابعها "يمن برس" على تويتر :"‏كنا قد أنتظرنا الشرعية لتحتج على رفع عيدروس الزبيدي علم غير العلم اليمني في الرياض أو تتخذ موقفاً ولم نسمع شيئا". وأضاف صالح قائلا :" لذلك وكمواطن يمني جار للزبيدي بالرتز قدمت إحتجاجاً لسعادة السفير آل جابر وطلبت التوضيح" وتابع "الإجابة الآن برسم السفير السعودي في اليمن" . وكان عيدروس الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قد ظهر في وقت سابق خلال اجتماع له وخلفه علم السعودية وعلم الانفصال وهو ما استنكره الجبواني واحتج عليه كما جاء في منشور.

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