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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يكشفون عن الخسائر الأولية في إحدى مؤسساتهم بأمانة العاصمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements جماعة الحوثي الانقلابية إن الخسائر الأولية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة تجاوزت جراء تدفق سيول الأمطار الغزيرة خلال أغسطس الماضي 518 مليون ريال. وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة أن الأضرار شملت شبكات وخزانات المياه ومحطات رفع ووحدات الضخ ومعدات الصيانة ومنظومة الطاقة الشمسية بخسائر تقدر بنحو 140 مليوناً و529 ألف ريال. وبحسب تقرير المؤسسة فقد تضررت شبكات الصرف الصحي وحدثت هبوطات على الشبكة وانهيارات وكسور وتعرية خطوط رئيسية، وكذا أحواض محطات المعالجة ومعدات وقنوات ومناهل وصلت خسائرها إلى 377 مليوناً و386 ألف ريال . وذكر مدير المؤسسة محمد الشامي (التابع للحوثيين) ، أنه تم استبدال 22 غطاء مناهل وفتح 819 انسداداً في شبكة الصرف الصحي، ومعالجة 74 هبوطاً في عدد من الشوارع أدت إلى كسور وانهيارات وتعري لأربعة خطوط صرف صحي، وتم استبدال مادة الاسبستوس للخطوط القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي، بمساحة 450 كليو متر طولي. ولفت إلى أن تنفيذ المعالجات والصيانة الأولية للأجزاء المعطلة في شبكات الصرف الصحي يتطلب أكثر من 414 مليوناً و332 ألف ريال، بينما يحتاج إصلاح الأضرار بشكل كلي بشبكات المياه والصرف الصحي نحو 518 مليون ريال وذلك بعد التدخلات الطارئة التي نفذتها المؤسسة. وأوضح أن فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة نفذت أعمال شفط مياه الأمطار لإنقاذ المنازل والأنفاق لمدة ألف و310 ساعات عمل، فضلاً عن رفع المخلفات والأحجار وتنظيف القنوات والمناهل.. مشيراً إلى تضرر محابس شبكة المياه ونحو 172 لوح طاقة شمسية وتوقف ثلاث آبار.

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