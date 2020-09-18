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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن دولة خليجية جديدة ستعلن التطبيع مع إسرائيل.. شاهد من تكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements صحيفة عبرية أن الدولة التالية المتوقع إقامة سلام بينها وبين إسرائيل هي سلطنة عمان. ونقلتآ صحيفةآ "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن الدولة التالية المتوقع إقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل هيآ سلطنة عمان. وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الإسرائيليين قد صرحوا بذلك في نهاية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، بعد توقيعه اتفاقي السلام وتطبيع العلاقات مع دولة الإمارات والبحرين. آ آ وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن سلطنة عمان قد بعت بممثل عنها إلى حفل التوقيع في البيت الأبيض، وقبل يومين تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي غابي إشكنازي مع نظيره العماني. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك اتصالات فعلية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، ومملكة المغرب من جانب آخر للدخول في قطار التطبيع مع إسرائيل. *سبوتنيك

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