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عدن - ياسمين التهامي - قناة العربية تقطع البث خلال اقتحام ”مواطن قطري“ لكادر القناة ومراسلها على الهواء مباشرة! (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مراسل قناة العربية في سويسرا لمضايقات أثناء تغطية محاكمة القطري ناصر الخليفي وعدد من مسؤولي فيفا في قضايا فساد . وأظهر الفيديو محاولات أحد الأشخاص، الذي قالت العربية إنه مواطن قطري، لإقتحام الكادر التليفزيوني والتشويش على حديث المراسل لقناة العربية على الهواء مباشرةً. ورغم تماسك المذيع إلا أن الشخص المقتحم، الذي وصفه المراسل، بالمليشاوي، أصر على تصرفه تجاه كادر العربية خلال بث مباشر، ما دفع القناة لقطع البث، بحسب الفيديو المرفق. لمشاهدة الفيديو إضغط هنــــــــــــــــــــا وكان ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية قد امتثل أمام القضاء مع مسؤولين سابقين في الإتحاد الدولي لكرة القدم أمام القضاء السويسرى لتهم فساد رياضية، ووجهت إليهم اتهامات فى قضية تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 ، بحسب العربية.

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