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عدن - ياسمين التهامي - انطلاق مفاوضات جنيف لتبادل الاسرى بين الشرعية والحوثيين وهذا ما تم الاتفاق عليه في اول صفقة بصالح المليشيات !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجمعة انطلاق محادثات في جنيف بين الحكومة والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمعتقلين. وقال غريفيث في تغريدة عبر تويتر، إن اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي اليمن انطلق اليوم (الجمعة)، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف: " رسالتي إلى الأطراف هي لإستكمال النقاشات ليتمّ إطلاق سراح المحتجزين بسلاسة و إدخال الراحة الى قلوب آلاف العائلات اليمنية". ويجري طرفا النزاع في اليمن الجمعة محادثات برعاية أممية لتبادل الأسرى. ومن المفترض أن يتم الاتفاق على الإفراج عن 900 من أسرى الحوثيين مقابل نحو 520 من أسرى الحكومة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن أعضاء في لجنة الأسرى والمعتقلين الحكومية. وتأتي هذه المحادثات استكمالا لمحادثات السويد التي وافق خلالها الجانبان على تبادل 15 ألف أسير. وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفقوا في فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع. لكن الاتفاق الذي يقضي بتبادل 1420 أسيرًا من الجانبين، برعاية أممية لم يتم تنفيذه منذ ذلك الحين، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة الاتفاق. ومحادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والتي على إثرها توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل المعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

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