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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. قتل الناشطة شيلان دارا ووالديها في منزلهم بطريقة مرعبة.. تفاصيل جريمة هزت العراق (صور)

شهدت منطقة المنصور بالعاصمة العراقية بغداد جريمة مروّعة هزت الشارع العراقي، تمثلت باقتحام منزل ناشطة تدعى شيلان دارا رؤوف وقتلها بوحشية مع والديها. وبحسب مصدر أمني فإن مسلحاً مجهولاً أقدم على اقتحام المنزل ونحر ثلاثة أفراد من العائلة وهم الأب والأم وابنتهما التي تعمل صيدلانية شيلان دارا رؤوف. وحسب ما تبين من التحقيق فإنه لم يكن الحادث إرهابياً، وأن القاتل دخل المنزل بقصد السرقة. ووصلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث من أجل القيام بالتحقيقات، كما تم إرسال الجثث إلى الطب الشرعي. ومساء الاربعاء، أعلن مصدر أمني عراقي اعتقال منفذ جريمة قتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا بالتعاون مع القوات الأمنية في إقليم كردستان. وبحسب المصدر فإنآآ القاتل كان يعمل في أحد المقرات الأمنية القريبة من منزل الضحية. وذكر المصدر الأمني أنّ القاتل فر إلى محافظة السليمانية قبل التوجه إلى أربيل عقب الجريمة. هذا وذكر الناشط في احتجاجات بغداد، طارق الحسيني، أن الغرض من الهجوم كان ”تصفية شيلان“ الناشطة في احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة. وأضاف الحسيني : ”أن الناشطة شيلان تعرضت للتصفية لإسكات صوتها كما حدث مع عشرات الناشطين الآخرين“. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعراقي بتفاعلات كثيرة مع الجريمة المروعة التي تعرضت لها الناشطة العراقية ووالديها داخل منزلهم مع سرقة ممتلكاتهم الخاصة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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