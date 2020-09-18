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عدن - ياسمين التهامي - بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل.. البيت الأبيض ينشر وثائق محرجة للإمارات والبحرين (صور)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements البيت الأبيض نصآ اتفاقية التطبيع الإماراتية- الإسرائيلية، التي تتألف من أربع صفحات، بعد ساعات من حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين الإمارات والبحرين وكيان الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. ولم تذكر الوثيقة أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها. وفي وقت لاحق، أصدر البيت الأبيض نسخة من الاتفاقية الثنائية البحرينية- الإسرائيلية ليتضح، ايضاً، أنها لم تتناول قضية ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة من بعيد أو قريب. آ آ وأشار العديد من المعلقين الأمريكيين على تويتر أن الاتفاقيات تجاهلت القضية الفلسطينية بشكل واضح، وتم استخدام مصطلحات عامة وغامضة بشأنها، مثل “حل شامل وعادل وواقعي”. ونشرت قناة كان العبرية بنود الاتفاقية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة: .إقامة السلام وعلاقات دبلوماسية والتطبيع الكامل بين البلدين. . يعترف كل جانب بسيادة الطرف الآخر ويحترمها، ويتم تسوية النزاعات بين البلدين بطرق سلمية. . انشاء سفارات وتبادل السفراء باسرع وقت ممكن. . التزام البلدين باتخاذ خطوات لمنع أي عمل عدائي من أراضيهما ضد الدولة الأخرى. . توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة منها: التجارة والاستثمار والطيران والسياحة. وفي الاتفاق مع البحرين، تم ذكر نفس البنود.

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