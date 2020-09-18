شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عندما يشتعل الوسط الإعلامي بالمتابعين إعلم أن الفنانة "نسرين طافش" قد تجرأت على نشر صور لها تكشف عن مفاتنها للجميع دون حياء...(ش... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏فاجئت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي من خلال ظهورها باطلالة وصفها البعض بالجريئة، والتي تسببت بإثارة موجة واسعة من الجدل. حيث شاركت “طافش” جمهورها من خلال صفحتها على موقع “إنستغرام” بصورة مرتدية فيها ملابس سباحة “مايوه” وهي بداخل المسبح. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . طلبت منه عدم ممارسة الجنس معها بهذة الطريقة: الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" توجه رسالة فاضحة لعشيقها وتنشر صورة صادمة هزت الشارع السعودي .. شاهد . شاهد: إمرأة تخلع سروالها على الشاطئ أثناء البث المباشر وتضع هذة القناة بموقف محرج . هل تذكرون حارس الملوك اللواء "عبدالعزيز الفغم" الذي قُتل العام الماضي في السعودية .. شاهدو الفيديو الجديد الذي تم نشره اليوم والمفاجأة التي وردت فيه ! . الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تنشر صور فاضحة وتصدم الشارع السعودي.. شاهد العمل الغير أخلاقي الذي كانت تفعله بالحمام ! . مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تثير الجدل من جديد وتستعرض مفاتن جسدها بطريقة صادمة ..وتعترف انها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد الفيديو . شاهدو المفاجأة الفاضحة التي حدثت في الحلقة العاشرة من مسلسل "أنت اطرق بابي" Advertisements . لم تعلم أن عيادة الأسنان فيها كاميرات فبعد أن داعبها واستمتع بجسدها نشر الفيديو.."نيرمين الفقي" مع طبيب الأسنان...(شاهد الفيديو). . إبنة رجل أعمال خليجي شهيير تلد بطفل من حبيبها شاهد ردة فعل والدها عندما عرف بالأمر.. والمفاجأة لن تصدقو من يكون !؟ . بالمايوه وحمالة الصدر : تسريب 4 صور فاضحة للفنانة هيفاء وهبي.. شاهد . بسروال مشقوق كشف مناطقها الحساسة.. الفنانة نسرين طافش تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بظهور فاضح.. شاهد . بسبب نشرها صورة على حسابها أظهرت مابين فخذيها دون قصد انتقدها المتابعون بشدة حتى اعتزلت عملها الإعلامي...من هي.؟..(شاهد الصور) . شاهد نتائج مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020م في كل البطولات • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

تعرضت طافش لموجة من الانتقادات الحادة من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم وصف إطلالاتها بالجريئة.

نسـرين طـافش ممثلة ومغنية سورية، والدها من أصلٍ فلسطيني من صفد، وتحمل الجنسية الجزائرية إلى جانب السورية، كون والدتها جزائرية من وهران.

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