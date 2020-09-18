عندما تتحدث عن الجمال التركي كما لو أنك تتحدث عن حوريات الجنة...شاهد النجمة التركية "توبا بويوكستون" عارية في الحمام تستحم ليوم ...

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية ​توبا بويوكستون​ ظهرت فيها عارية من الأعلى داخل الحمام، وذلك من مسلسل "​النهضة العثمانية​" الذي يعرض على احدى المنصات الإلكترونية، وقد تلقّت توبا عددا كبيرا من الانتقادات واثارت الصورة جدلا كبيرا. ويشارك في هذا المسلسل كل من الممثلين الأتراك يغيت اوزوم أوغلو، داملا سونماز، بينار دينيز، سليم بايرقدار، اوسهان تشاكير وغيرهم. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . طلبت منه عدم ممارسة الجنس معها بهذة الطريقة: الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" توجه رسالة فاضحة لعشيقها وتنشر صورة صادمة هزت الشارع السعودي .. شاهد . شاهد: إمرأة تخلع سروالها على الشاطئ أثناء البث المباشر وتضع هذة القناة بموقف محرج . هل تذكرون حارس الملوك اللواء "عبدالعزيز الفغم" الذي قُتل العام الماضي في السعودية .. شاهدو الفيديو الجديد الذي تم نشره اليوم والمفاجأة التي وردت فيه ! . الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تنشر صور فاضحة وتصدم الشارع السعودي.. شاهد العمل الغير أخلاقي الذي كانت تفعله بالحمام ! . مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تثير الجدل من جديد وتستعرض مفاتن جسدها بطريقة صادمة ..وتعترف انها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد الفيديو . شاهدو المفاجأة الفاضحة التي حدثت في الحلقة العاشرة من مسلسل "أنت اطرق بابي" Advertisements . لم تعلم أن عيادة الأسنان فيها كاميرات فبعد أن داعبها واستمتع بجسدها نشر الفيديو.."نيرمين الفقي" مع طبيب الأسنان...(شاهد الفيديو). . إبنة رجل أعمال خليجي شهيير تلد بطفل من حبيبها شاهد ردة فعل والدها عندما عرف بالأمر.. والمفاجأة لن تصدقو من يكون !؟ . بالمايوه وحمالة الصدر : تسريب 4 صور فاضحة للفنانة هيفاء وهبي.. شاهد . بسروال مشقوق كشف مناطقها الحساسة.. الفنانة نسرين طافش تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بظهور فاضح.. شاهد . بسبب نشرها صورة على حسابها أظهرت مابين فخذيها دون قصد انتقدها المتابعون بشدة حتى اعتزلت عملها الإعلامي...من هي.؟..(شاهد الصور) . شاهد نتائج مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020م في كل البطولات • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- على صعيد آخر نفت توبا بويوكستون مؤخرا خبر وجود علاقة عاطفية تجمعها بلاعب كرة القدم السابق التركي علي قونيش، بعد متابعة بعضهما على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

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