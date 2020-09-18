شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: إمرأة تخلع سروالها على الشاطئ أثناء البث المباشر وتضع هذة القناة بموقف محرج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بينما كانت سارة سيدنر، مراسلة شبكة (CNN) تتحدث إلى المذيعة في الاستوديور بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تفاجأ المشاهدون بامرأة تخلع سروالها على أحد الشواطئ في لوس أنجلوس.

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وتظهر اللقطات سارة وهي تتحدث مباشرة على شاطئ سانتا مونيكا في كاليفورنيا عندما تفاجأ بامرأة تقتحم الكاميرا قبل أن تضع عدة أكياس بلاستيكية على الشاطئ، ومن ثم سحبت سروالها وبدا أنها تتغوط.

وكان على المراسلة أن تتخذ إجراءً سريعًا لمنع المرأة من الظهور في الخلفية، إذ يبدو أنها وبعد أن تلقت تنبيهًا بذلك من خلال سماعة أذنها، وهي تتحرك قليلاً نحو اليمين ببطء لتغطية المرأة من الكاميرا.

ثم تواصل مناقشة جائحة فيروس كورونا، وتضيف: “لذا يمكننا أن نتوقع وجود بعض القواعد الجديدة لمحاولة جعل الناس يبقون في منازلهم”.

وشهدت ولاية كاليفورنيا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت زيادة بنسبة 41 في المائة منذ منتصف يونيو.

وحققت كاليفورنيا أكبر رقم من الإصابات في في يوم واحد في 5 يوليو عندما تم تأكيد 11529 حالة إصابة جديدة.

وشهدت ولايات أخرى، من بينها تكساس وفلوريدا وأريزونا، تصاعدًا كبيرًا في أعداد الإصابات، وسط مخاوف من أنها أعيد فتحها في وقت مبكر جدًا.

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