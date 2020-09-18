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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني.. اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 سبتمبر 2020
الخليج 365 - خاص
ارتفعت أسعار الذهب في بلادنا، صباح اليوم الجمعة، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
عيار 24 382. 49 ريالًا 62.51 $ الذهب عيار 22 45.053 ريالًا 57.3$ الذهب عيار 21 43.213 ريالات 54.7$ الذهب عيار 18 37.035 ريالاً 46.88$ أوقية الذهب 1.534.760 ريالاً 1944$
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