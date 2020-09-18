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تعرف على آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 سبتمبر 2020

  الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لهذا اليوم الجمعة وقد جاءت كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي: 216

الدولار :   821

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الدرهم :   219

اسعار البيع

السعودي:   217.3

الدولار :    828

الدرهم :   222.8

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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