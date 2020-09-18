شكرا لمتابعة خبر عن لهذا السبب طلبت ياسمين عبد العزيز الطلاق من العوضي في بداية زواجهما (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفنان أحمد العوضي، إن لديه عادات غذائية مختلفة عن زوجته الفنانة c وبسببها حدثت بينهما خلافات في بداية زواجهما وصلت إلى حد طلب «ياسمين» الطلاق بسبب حرصه على هذه العادات.

وأوضح «العوضي» خلال استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي» عبر قناة cbc: «في بداية زواجنا تفاجئت ياسمين بأنني باكل الحمام بعضمه واستغربت وسألتني: فيه حد ياكل الحمام بعضمه؟ فأجبتها: عادي.

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إلا أنها بعد ذلك فوجئت وكانت قادمة من الخارج وكنت أكل (كبدة نية) وظنت في البداية أنه (جيلي)، حيث كان أحمر اللون ولزج لكنها فوجئت بأنها (كبدة نية)، حيث اعتدت منذ صغري تناولها بعد وضع الليمون والفلفل الأسود عليها إلا أن ياسمين كان رد فعلها عنيفا وطلبت مني الطلاق.. لكننا تجاوزنا ذلك وأصبح كل واحد منا يحافظ على الآخر ولا يضايقه».