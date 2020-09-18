شكرا لمتابعة خبر عن مراد مكرم عن حبس أحمد حسن وزينب: غل مالوش مثيل في التاريخ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الفنان ومقدم برنامج "الأكيل"، مراد مكرم على قرار حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب على ذمة التحقيق في القضية المنسوبة إليهما بسبب مقلب وقعت ضحيته ابنتهما "أيلين" البالغة من العمر عام. صور- بيان النيابة العامة بخصوص حبس أحمد حسن وزينب... انتقال الرعاية إلى جدتها!

عبر مكرم عن استيائه من حبس أحمد حسن وزوجته، وكتب قائلا: "أحمد وزينب ما بيقدموش أي حاجة عليها القيمة، موافق... مش ذوقي خالص ....استظراف بيقلب على سماجة... ده بالنسبالي أنا ،إنما ليهم جمهور متابعهم وحابينهم وبينجحوهم، وبيساعدوهم يعملوا فلوس كتير... أفهم إن يجيلهم تحذير من استخدام بنتهم في فيديوهات مثلا.. أو تحذير من إنهم خوفوا بنتهم في فيديو... ماشي".

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أضاف الأكيل: "إنما تحبسوهم علشان خايفين على البنت؟؟؟؟؟ نعم... تشردوا البنت وبالاسم خايفين عليها؟؟؟؟؟ وتحبسوهم علشان عملوا مقلب في بنتهم؟؟؟ أنتو بجد؟؟؟ ده قانون إيه ده.... متغاظ إنهم بيعملوا فلوس من ولا حاجة....نزل قانون مخصوص لليوتيوبرز وخد ضرايب".

استطرد مراد مكرم: "إنما النفسنة والكره والبغض ما يوصلوش إننا نحبس راجل ومراته ونشرد بنتهم عند قرايب ولا دار رعاية زي اليتيمة علشان عملوا في بنتهم مقلب.... ده غل مالوش مثيل في التاريخ".

‎كان اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب قد تهربا لمدة 4 أيام متواصلة، من قرار النيابة العامة باستدعائهما لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما "آيلين" البالغة من العمر عام واحد للخطر.

وقال مصدر أمني، إنه عقب امتناع اليوتيوبر الشهير وزوجته عن تنفيذ قرار النيابة، جرى استصدار قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما عقب سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها.

وأضاف المصدر أنه عقب صدور قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما بعد سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها، هربا من منزلهما، وكشفت التحريات عن مكان اختبائهما في شقة ضمن تجمع سكني على الطريق الدائري في منطقة البساتين بالقاهرة.

وأشار المصدر إلى أن طفلتهما لم تكن معهما، في أثناء القبض عليهما، لافتا إلى أنه جرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة وتحرر محضرا بالواقعة وأحيلا إلى النيابة.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.